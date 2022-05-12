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Окупанти обстрілюють Циркуни в Харківській області запальними снарядами

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові обстрілюють звільнене селище Циркуни в Харківській області запальними снарядами. Селище ще горить, а обстріли тривають вже кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних досліджень та інформаційної безпеки.

Окупанти проводили обстріли з тимчасово окупованого селища Липці Харківської області.

"Єдиною метою обстрілу було підпалити селище, де зараз знаходяться 20 лежачих людей, багато дітей і кілька дорослих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Харківській області тривають запеклі бої. Бійці ЗСУ продовжують наступальні дії.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про просування ЗСУ під Харковом. За його словами, наші захисники наблизилися до кордону з Росією.

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Війна Росії проти УкраїниХарків