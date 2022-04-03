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Окупанти обстрілюють Рубіжне, попри домовлений "режим тиші" для евакуації, - Гайдай

Фото: у Рубіжному тривають обстріли (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжуються обстрілювати Рубіжне Луганської області, де була запланована евакуація місцевих мешканців. Раніше там погодили "режим тиші".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, у південній частині Рубіжного вибухи чутно кожні 10 хвилин. Саме з тієї частини міста сьогодні намагаються вивезти людей. Проте евакуація триває, не дивлячись на те, що окупанти порушують "режим тиші".

"Тим не менше, ми евакуйовуємо рубіжан, допоки залишається така можливість. Завозимо гуманітарну, питну і технічну воду. Намагаємося полагодити комунікації. Під таким вогнем доводиться працювати й комунальникам", - зазначив Гайдай.

Він додав, що наразі в Луганській області без газопостачання залишаються 36 населених пунктів (близько 116 900 абонентів).

Через пошкодження електромереж знеструмлені насосні станції, тому у Рубіжному, Попасній, а також у селах Нижнє, Нижнє-1, Новотошківське відсутнє водопостачання. Частково немає води у Золотому, Лисичанську і Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, сьогодні погоджені гуманітарні коридори у трьох областях, зокрема у Запорізькій, Донецькій та Луганській.

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Війна Росії проти УкраїниевакуаціяРубежноеЛуганськ