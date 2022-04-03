Окупанти обстрілюють Рубіжне, попри домовлений "режим тиші" для евакуації, - Гайдай

За його словами, у південній частині Рубіжного вибухи чутно кожні 10 хвилин. Саме з тієї частини міста сьогодні намагаються вивезти людей. Проте евакуація триває, не дивлячись на те, що окупанти порушують "режим тиші".

"Тим не менше, ми евакуйовуємо рубіжан, допоки залишається така можливість. Завозимо гуманітарну, питну і технічну воду. Намагаємося полагодити комунікації. Під таким вогнем доводиться працювати й комунальникам", - зазначив Гайдай.

Він додав, що наразі в Луганській області без газопостачання залишаються 36 населених пунктів (близько 116 900 абонентів).

Через пошкодження електромереж знеструмлені насосні станції, тому у Рубіжному, Попасній, а також у селах Нижнє, Нижнє-1, Новотошківське відсутнє водопостачання. Частково немає води у Золотому, Лисичанську і Сєвєродонецьку.