Евакуація в Україні. Сьогодні погоджено гуманітарні коридори у трьох областях
В Україні 3 квітня продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок. Сьогодні погоджено гуманітарні коридори у трьох регіонах - Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.
Сьогодні продовжиться евакуація жителів блокадного Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. Люди зможуть покинути місто на приватному транспорті.
Верещук зазначила, що 10 автобусів будуть чекати у Бердянську, ще 7 автобусів з представниками Червоного Хреста будуть намагатися під'їхати ближче до Маріуполя.
Крім того, сьогодні пройде евакуація жителів населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне, Лисичанськ та Нижнє Луганської області.
Нагадаємо, що за минулу добу з Донецької та Луганської області вдалось евакуювати 955 осіб.
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