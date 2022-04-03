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Оккупанты обстреливают Рубежное, вопреки договоренному "режиму тишины" для эвакуации, - Гайдай

Фото: в Рубежном продолжаются обстрелы (фото t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжаются обстреливать Рубежное Луганской области, где была запланирована эвакуация местных жителей. Ранее там согласовали "режим тишины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, в южной части Рубежного взрывы слышны каждые 10 минут. Именно из той части города сегодня пытаются вывезти людей. Однако эвакуация продолжается, несмотря на то, что оккупанты нарушают "режим тишины".

"Тем не менее, мы эвакуируем рубежан, пока остается такая возможность. Завозим гуманитарную, питьевую и техническую воду. Стараемся починить коммуникации. Под таким огнем приходится работать и коммунальщикам", - отметил Гайдай.

Он добавил, что сейчас в Луганской области без газоснабжения остаются 36 населенных пунктов (около 116 900 абонентов).

Из-за повреждения электросетей обесточены насосные станции, поэтому в Рубежном, Попасной, а также в селах Нижнее, Нижнее-1, Новотошковское отсутствует водоснабжение. Частично нет воды в Золотом, Лисичанске и Северодонецке.

Напомним, сегодня согласованы гуманитарные коридоры в трех областях, в частности в Запорожской, Донецкой и Луганской.

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Война России против УкраиныэвакуацияРубежноеЛуганск