Окупанти обстрілюють селище у Запорізькій області: містян закликають не залишати укриття

Російські військові з артилерії обстрілюють селище Комишуваха Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну державну адміністрацію.
Зазначається, що росіяни ведуть артилерійський обстріл житлових кварталів селища.
Місцевих жителів закликають не залишати укриття.
Раніше ми повідомляли, що окупанти на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними.
Також ми писали, що у Запорізьку область очікується перекидання військ з Маріуполя.
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