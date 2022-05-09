Окупанти готують наступ. У Запорізьку область очікується перекидання військ з Маріуполя

Російські війська проводять перегрупування своїх сил у Запорізькій області. У цьому регіоні окупанти готуються почати наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, окупанти можуть посилити угруповання в Запорізькій області за рахунок перекидання підрозділів з Маріуполя.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках певні підрозділи противника проводять перегрупування військ з метою підготовки до подальших активних дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська майже повністю контролюють Маріуполь. Українські захисники утримують позиції тільки на території заводу "Азовсталь". Окупанти кілька разів штурмували комбінат. Сьогодні, 9 травня, після інтенсивного обстрілу зроблена чергова спроба.

Зазначимо, через невдалі спроби штурму "Азовсталі" вище керівництво Росії планує застосувати хімічну зброю проти українських захисників.

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