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Окупанти готують наступ. У Запорізьку область очікується перекидання військ з Маріуполя

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Київ, Понеділок 09 травня 2022 18:49
Окупанти готують наступ. У Запорізьку область очікується перекидання військ з Маріуполя Фото: окупанти готують наступ у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська проводять перегрупування своїх сил у Запорізькій області. У цьому регіоні окупанти готуються почати наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках певні підрозділи противника проводять перегрупування військ з метою підготовки до подальших активних дій", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, окупанти можуть посилити угруповання в Запорізькій області за рахунок перекидання підрозділів з Маріуполя.

Нагадаємо, російські війська майже повністю контролюють Маріуполь. Українські захисники утримують позиції тільки на території заводу "Азовсталь". Окупанти кілька разів штурмували комбінат. Сьогодні, 9 травня, після інтенсивного обстрілу зроблена чергова спроба.

Зазначимо, через невдалі спроби штурму "Азовсталі" вище керівництво Росії планує застосувати хімічну зброю проти українських захисників.

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