Оккупанты обстреливают поселок в Запорожской области: горожан призывают не покидать укрытие

Российские военные из артиллерии обстреливают поселок Камышеваха Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную государственную администрацию.
Отмечается, что россияне ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов поселка.
Местных жителей призывают не покидать укрытие.
Ранее мы сообщали, что оккупанты на блокпосту в Запорожской области обстреляли авто с гражданскими.
Также мы писали, что в Запорожскую область ожидается переброска войск из Мариуполя.
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