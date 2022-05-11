Оккупанты обстреливают поселок в Запорожской области: горожан призывают не покидать укрытие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную государственную администрацию.

Ранее мы сообщали, что оккупанты на блокпосту в Запорожской области обстреляли авто с гражданскими.

Также мы писали, что в Запорожскую область ожидается переброска войск из Мариуполя.

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