Окупанти обстрілюють місто Ізюм, щоб звинуватити в цьому ЗСУ, - Генштаб

У місті Ізюмі російські окупанти займаються фабрикаціє доказової бази про нібито злочини ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Зокрема, вони з цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд "документування".

Повідомляється, що в місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України.

Раніше ми повідомляли, що окупанти продовжують наступальні дії в напрямку Ізюма та проводять розвідку.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 41-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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