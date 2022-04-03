ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти продовжують наступальні дії в напрямку Ізюма. Проводять розвідку

Новость на русском →
Неділя 03 квітня 2022 13:31
Окупанти продовжують наступальні дії в напрямку Ізюма. Проводять розвідку Фото: окупанти продовжують наступальні дії в напрямку Ізюма (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові продовжують наступальні дії в напрямку Ізюма. Проводить розвідку з метою виявлення слабких місць у позиціях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати місто Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій в напрямку міста Ізюм", - пише пресслужба.

З метою виявлення слабких місць у позиціях ЗСУ, ворог проводить розвідку.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою