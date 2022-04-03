Окупанти продовжують наступальні дії в напрямку Ізюма. Проводять розвідку
Фото: окупанти продовжують наступальні дії в напрямку Ізюма (Getty Images)
Російські військові продовжують наступальні дії в напрямку Ізюма. Проводить розвідку з метою виявлення слабких місць у позиціях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати місто Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій в напрямку міста Ізюм", - пише пресслужба.
З метою виявлення слабких місць у позиціях ЗСУ, ворог проводить розвідку.
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