Оккупанты обстреливают город Изюм, чтобы обвинить в этом ВСУ, - Генштаб

В городе Изюме российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Сообщается, что в городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины.
В частности, они с этой целью осуществляют обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования".
Ранее мы сообщали, что оккупанты продолжают наступательные действия в направлении изюма и проводят разведку.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 41-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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