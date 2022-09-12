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Окупанти вночі випустили по Запоріжжю чотири ракети: названо наслідки

Фото: окупанти вночі випустили по Запоріжжю чотири ракети (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти вночі 12 вересня завдали чергового удару по Запоріжжю. Ворог випустив чотири ракети С-300 по одному з об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, чотирма ракетами С-300 вражені технічні будівлі одного з об'єктів інфраструктури в околицях міста. Ймовірно, вогонь здійснено з боку Василівки", - зазначив він.

За словами Старуха, в результаті обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо, окупаційні війська в ніч на 12 вересня завдали ракетного удару по житловому будинку в Харкові. Щонайменше одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Як відомо, вчора ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

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Запоріжжяракетный удар