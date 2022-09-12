Окупанти вночі випустили по Запоріжжю чотири ракети: названо наслідки

Російські окупанти вночі 12 вересня завдали чергового удару по Запоріжжю. Ворог випустив чотири ракети С-300 по одному з об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, чотирма ракетами С-300 вражені технічні будівлі одного з об'єктів інфраструктури в околицях міста. Ймовірно, вогонь здійснено з боку Василівки", - зазначив він. За словами Старуха, в результаті обстрілу постраждалих немає.