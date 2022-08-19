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Окупанти вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300: названо наслідки

Фото: наслідки удару по університету в Миколаєві (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційні війська Росії в ніч на 19 серпня завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, близько 04:00 три ворожі ракети знову влучили в ЧНУ імені П.Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримала поранення.

Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. Постраждалих немає.

Крім того, російські війська продовжують обстрілювати Баштанский район Миколаївської області. З вечора 18 серпня і до ранку 19 серпня окупанти регулярно били по Широківській громаді. Попадання снарядів зафіксовані за межами населених пунктів.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, вранці російські окупанти знову відкрили вогонь по Харкову в місті прогриміли вибухи.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Миколаївракетный удар