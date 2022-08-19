Окупанти вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300: названо наслідки

Так, близько 04:00 три ворожі ракети знову влучили в ЧНУ імені П.Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримала поранення.

Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. Постраждалих немає.

Крім того, російські війська продовжують обстрілювати Баштанский район Миколаївської області. З вечора 18 серпня і до ранку 19 серпня окупанти регулярно били по Широківській громаді. Попадання снарядів зафіксовані за межами населених пунктів.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.