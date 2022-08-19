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Оккупанты ночью ударили по Николаеву ракетами С-300: названы последствия

Фото: последствия удара по университету в Николаеве (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные войска России в ночь на 19 августа нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, около 04:00 три вражеские ракеты снова попали в ЧНУ имени П. Могилы, повреждены окрестные дома. Предварительно, один человек получил ранения.

Также в другом районе города повреждено предприятие. Пострадавших нет.

Кроме того, российские войска продолжают обстреливать Баштанский район Николаевской области. С вечера 18 августа и до утра 19 августа оккупанты регулярно били по Широковской общине. Попадания снарядов зафиксированы за пределами населенных пунктов.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, утром российские оккупанты снова открыли огонь по Харькову, в городе прогремели взрывы.

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Николаевракетный удар