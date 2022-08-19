Оккупанты ночью ударили по Николаеву ракетами С-300: названы последствия

Так, около 04:00 три вражеские ракеты снова попали в ЧНУ имени П. Могилы, повреждены окрестные дома. Предварительно, один человек получил ранения.

Также в другом районе города повреждено предприятие. Пострадавших нет.

Кроме того, российские войска продолжают обстреливать Баштанский район Николаевской области. С вечера 18 августа и до утра 19 августа оккупанты регулярно били по Широковской общине. Попадания снарядов зафиксированы за пределами населенных пунктов.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.