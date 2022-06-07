Окупанти вночі обстріляли Баштанку в Миколаївській області

Про обстріл Баштанки повідомили місцеві жителі.

"У ніч на 7 червня російські війська обстріляли Баштанку. Станом на 6:30, інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що місто і села, що знаходяться в прифронтовій зоні області, стали частіше обстрілюватися ворожими силами РФ. За його словами, це робиться для того, щоб створити ілюзію домінування.

4 червня російські військові обстріляли житлові будинки в Корабельному районі Миколаєва. Унаслідок атаки окупантів загинули троє мирних жителів.

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