Окупанти вночі обстріляли Баштанку в Миколаївській області

Російські окупанти вночі обстрілювали Миколаївську область. Зокрема, під обстріл потрапило місто Баштанка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Про обстріл Баштанки повідомили місцеві жителі.
"У ніч на 7 червня російські війська обстріляли Баштанку. Станом на 6:30, інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що місто і села, що знаходяться в прифронтовій зоні області, стали частіше обстрілюватися ворожими силами РФ. За його словами, це робиться для того, щоб створити ілюзію домінування.
4 червня російські військові обстріляли житлові будинки в Корабельному районі Миколаєва. Унаслідок атаки окупантів загинули троє мирних жителів.
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