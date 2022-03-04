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Окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у центрі Чернігова: загинули 47 людей

Автор: Кароліна Гайдук

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова вчора, 3 березня. В результаті авіаційних ударів загинули 47 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Чернігівської обласної адміністрації.

"3 березня в результаті бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 осіб: 38 чоловіків і 9 жінок. Врятовано 18 осіб", - зазначають в ОДА.

Відзначимо, що російські окупанти вчергове відкрили вогонь по Чернігову. При обстрілі сталося попадання снаряда в нафтобазу.

Нагадаємо, що Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть.

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