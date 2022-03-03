Горить резервуар з дизпаливом. Окупанти обстріляли нафтобазу в Чернігові

Російські окупанти вчергове відкрили вогонь по Чернігову. При обстрілі сталося попадання снаряда в нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-України , посилаючись на прес-службу ДСНС України .

"3 березня близько 08: 10 в Чернігові по вул.Чудінова на території ДП "комбінат Астра" при обстрілі сталося попадання снаряда в нафтобазу, в результаті чого сталося загоряння резервуарної групи загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального", - йдеться у відомстві.

Інформація про жертви і постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 25 осіб та 9 од.техніки.