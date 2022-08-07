RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області: є постраждалі

Ілюстративне фото: окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. В результаті атаки окупантів постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" повітряні сили з професійним святом. На жаль, є прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі", - сказано в повідомленні командування.

При цьому наголошується, що зараз на місці події фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

Нагадаємо, сьогодні ввечері жителі Вінниці почули вибухи. Після цього мер міста заявив, що на території Вінницької громади надзвичайних ситуацій не було і підтвердив схожі на вибухи звуки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька областьракетный ударВійна Росії проти України