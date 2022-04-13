ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпропетровській області знищено понад 400 вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

Новость на русском →
Середа 13 квітня 2022 12:14
У Дніпропетровській області знищено понад 400 вибухонебезпечних предметів, - ДСНС Фото: Андрій Моторя (прес-служба ДСНС)
Автор: Артем Горовенко

Станом на 13 квітня на території Дніпропетровської області рятувальники виявили та знищили 403 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника сектору гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрія Моторя під час брифінгу.

"Серед таких 340 одиниць касетних елементів до системи реактивного залпового вогню "Торнадо-С", якими велися обстріли районів області – Криворізького та Синельниківського. Піротехнічні розрахунки продовжують проводити гуманітарне розмінування цих районів", - розповів Моторя.

Він також зазначив, що касетні елементи становлять собою циліндричні фігури завдовжки 128 мм, діаметром 43 мм.

"На жаль, є випадки травмування ними мирних жителів. Вони є вкрай небезпечними. Тому, якщо ви побачили схожі, підозрілі об’єкти, у жодному разі їх не чіпайте, оскільки від дотику вони можуть спрацювати", - додав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область ДСНС Вторгнення Росії до України
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові