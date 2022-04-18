Окупанти завдали ракетного удару по дачному селищу під Дніпром

Російські окупанти вдень 18 квітня завдали ракетного удару по дачному селищу під Дніпром. В результаті обстрілу зруйновані будинки мирних жителів, постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченка.
За його словами, окупанти завдали удару по селищу в Дніпровському районі близько 13:40. Він зазначив, що в цьому районі ніколи не було військових.
Резніченко додав, що ворожа ракета потрапила в дачні будинки. В результаті удару ніхто не постраждав. Пошкоджено лінії електропередач. Зараз енергетики намагаються відновити подачу електрики.
Нагадаємо, сьогодні Дніпропетровська область зазнала ракетного удару. В результаті обстрілів зруйнована залізнична інфраструктура в Павлоградському районі, є постраждалі.
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