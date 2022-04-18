Оккупанты нанесли ракетный удар по дачному поселку под Днепром

Российские оккупанты днем 18 апреля нанесли ракетный удар по дачному поселку под Днепром. В результате обстрела разрушены дома мирных жителей, пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
По его словам, оккупанты нанесли удар по поселку в Днепровском районе около 13:40. Он отметил, что в этом районе никогда не было военных.
Резниченко добавил, что вражеская ракета попала в дачные дома. В результате удара никто не пострадал. Повреждены линии электропередач. Сейчас энергетики пытаются восстановить подачу электричества.
Напомним, сегодня Днепропетровская область подверглась ракетному удару. В результате обстрелов разрушена железнодорожная инфраструктура в Павлоградском районе, есть пострадавшие.
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