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Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. Знищено злітну смугу

Автор: Юлія Бойко

У ніч на 15 березня російські війська завдали ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. В результаті знищена злітно-посадкова смуга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетних удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджений термінал. Масштабні руйнування. Буде потрібно багато часу на відновлення", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня Дніпро було атаковано крилатими ракетами, які несли російські стратегічні бомбардувальники Ту-95.

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ДніпроВійна Росії проти України