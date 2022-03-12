ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ атаковані шістьма бомбардувальниками Ту-95

Новость на русском →
Луцьк, Субота 12 березня 2022 01:31
Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ атаковані шістьма бомбардувальниками Ту-95 Ту-95 (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ 11 березня були атаковані крилатими ракетами. Несли це озброєння стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, рано вранці 11 березня стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ по об'єктах на території України в містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ були випущені крилаті ракети повітряного базування. До нанесення ракетного удару залучалося не менше шести літаків Ту-95МС. Всього було випущено не менше 10 крилатих ракет.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть