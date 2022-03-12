Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ атаковані шістьма бомбардувальниками Ту-95
Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ 11 березня були атаковані крилатими ракетами. Несли це озброєння стратегічні бомбардувальники Ту-95.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, рано вранці 11 березня стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ по об'єктах на території України в містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ були випущені крилаті ракети повітряного базування. До нанесення ракетного удару залучалося не менше шести літаків Ту-95МС. Всього було випущено не менше 10 крилатих ракет.
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