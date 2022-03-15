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Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре. Уничтожена взлетная полоса

Автор: Юлия Бойко

В ночь на 15 марта российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре. В результате уничтожена взлетно-посадочная полоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Потребуется много времени на восстановление", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Днепр был атакован крылатыми ракетами, которые несли российские стратегические бомбардировщики Ту-95.

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ДнепрВойна России против Украины