Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву: є важкопоранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Вночі, 6 серпня, близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по місту. Внаслідок чого важко поранені дві людини. Також пошкоджено житлові будівлі. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, що в Миколаєві в ніч на 6 серпня чули звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Додамо, вчора вдень Миколаїв також піддався ворожим ударам, через що поранення отримали більш як 20 людей.

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