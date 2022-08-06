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Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву: є важкопоранені

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Миколаїв, Субота 06 серпня 2022 09:14
Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву: є важкопоранені Фото: окупанти вночі завдали ракетних ударів по Миколаєву (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вночі вчергове вдарили ракетами по Миколаєву. Внаслідок атак двоє людей важкопоранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Вночі, 6 серпня, близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по місту. Внаслідок чого важко поранені дві людини. Також пошкоджено житлові будівлі. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, що в Миколаєві в ніч на 6 серпня чули звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Додамо, вчора вдень Миколаїв також піддався ворожим ударам, через що поранення отримали більш як 20 людей.

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Миколаїв ракетный удар
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