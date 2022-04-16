Війська РФ за добу пошкодили 10 об’єктів інфраструктури у Луганській області, - голова ОВА

У Луганській області за добу російські війська пошкодили десять об’єктів інфраструктури. Зокрема, серед них - нафтопереробний завод та лікарня в Лисичанську

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.