Умисний геноцид. Окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий, - Терехов
Російські військові знову відкрили вогонь по Харкову. Внаслідок обстрілу загинув один цивільний, ще двоє отримали поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Харкова Ігора Терехова.
"Щойно був ще один обстріл по одному з районів Харкова, там теж загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя. Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл", - заявив Терехов.
Міський голова відзначив, що окупанти умисно відкривають вогонь по цивільному населенню, через що їх звірства можна кваліфікувати лише, як умисний геноцид.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 квітня, внаслідок обстрілу Харкова загинули 10 цивільних.
Війна Росії проти України триває п'ятдесят два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.