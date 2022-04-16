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Умисний геноцид. Окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий, - Терехов

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Субота 16 квітня 2022 21:09
Умисний геноцид. Окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий, - Терехов Фото: умисний геноцид. Окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий (facebook.com/mid.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові знову відкрили вогонь по Харкову. Внаслідок обстрілу загинув один цивільний, ще двоє отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Харкова Ігора Терехова.

"Щойно був ще один обстріл по одному з районів Харкова, там теж загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя. Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл", - заявив Терехов.

Міський голова відзначив, що окупанти умисно відкривають вогонь по цивільному населенню, через що їх звірства можна кваліфікувати лише, як умисний геноцид.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 квітня, внаслідок обстрілу Харкова загинули 10 цивільних.

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