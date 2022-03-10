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Із Ізюма евакуювали майже 2000 людей. У місто привезли гумдопомогу

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Четвер 10 березня 2022 14:47
Із Ізюма евакуювали майже 2000 людей. У місто привезли гумдопомогу Фото: із Ізюма евакуювали майже 2000 людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Із Ізюма успішно евакуювали близько 2 тисячі людей. Також до міста прибула гуманітарна вантажівка з продуктами харчування й речами першої необхідності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

Загалом з міста виїхали 44 евакуаційні автобуси.

"Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра",- пише Тимошенко.

Фото: із Ізюма евакуювали майже 2000 людей (t.me/kt20220224)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 9 березня в Україні евакуювали більше 40 тисяч людей.

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