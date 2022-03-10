Із Ізюма евакуювали майже 2000 людей. У місто привезли гумдопомогу

Із Ізюма успішно евакуювали близько 2 тисячі людей. Також до міста прибула гуманітарна вантажівка з продуктами харчування й речами першої необхідності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

"Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра",- пише Тимошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 9 березня в Україні евакуювали більше 40 тисяч людей.

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