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Зеленський розповів про складну ситуацію на південному напрямку і Донбасі

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П'ятниця 01 квітня 2022 00:27
Зеленський розповів про складну ситуацію на південному напрямку і Донбасі Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на південному напрямку і на Донбасі зараз залишається "вкрай складною".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення глави Української держави.

"Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області. Намагаються організувати там якісь свої незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність", - висловився Зеленський.

Президент зазначив, що потуги окупантів приречені на провал.

"Що більше вони будуть проявляти там свою активність, то серйознішими в підсумку будуть втрати самої Росії. Самих росіян. Бо хто ж іще заплатить за окупацію чужої землі?" - каже він.

Зеленський додав, що на Донбасі, в Маріуполі і на харківському напрямку війська РФ накопичують потенціал для ударів.

"Потужних ударів. Будемо захищатися. Будемо робити все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер", - наголосив президент.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням

Нагадаємо, раніше польський прем'єр Матеуш Моровецький висловив побоювання, що війська РФ спробують захопити нові території в Україні для посилення переговорних позицій.

Також ми писали про те, що Пентагон спрогнозував зосередження ударів РФ по чотирьох напрямах в Україні.

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