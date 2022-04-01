Зеленський розповів про складну ситуацію на південному напрямку і Донбасі

Президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на південному напрямку і на Донбасі зараз залишається "вкрай складною".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на відеозвернення глави Української держави.

"Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області. Намагаються організувати там якісь свої незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність", - висловився Зеленський.

Президент зазначив, що потуги окупантів приречені на провал.

"Що більше вони будуть проявляти там свою активність, то серйознішими в підсумку будуть втрати самої Росії. Самих росіян. Бо хто ж іще заплатить за окупацію чужої землі?" - каже він.

Зеленський додав, що на Донбасі, в Маріуполі і на харківському напрямку війська РФ накопичують потенціал для ударів.

"Потужних ударів. Будемо захищатися. Будемо робити все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер", - наголосив президент.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням