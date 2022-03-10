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Збройні сили знищили ворожий "Іскандер" на Чернігівщині

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Чернігівська область, Четвер 10 березня 2022 13:17
Збройні сили знищили ворожий "Іскандер" на Чернігівщині Фото: Квазібалістична ракета "Іскандер-М" до зустрічі зі ЗСУ (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Антон Федорців

Українські війська вивели з ладу техніку армії Росії на Чернігівському напрямку. Агресор використовував її для обстрілів мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!" – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що "Іскандер-М" – варіант техніки, що перебуває на озброєнні лише у військах РФ. У ньому використовують дві квазібалістичні ракети 9М723. Заявлена дальність стрільби – до 500 км.

Нагадаємо, що російські окупанти вторглися на об'єкти української ГТС.

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