Збройні сили знищили ворожий "Іскандер" на Чернігівщині
Українські війська вивели з ладу техніку армії Росії на Чернігівському напрямку. Агресор використовував її для обстрілів мирного населення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Оперативного командування "Північ" у Facebook.
"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!" – йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що "Іскандер-М" – варіант техніки, що перебуває на озброєнні лише у військах РФ. У ньому використовують дві квазібалістичні ракети 9М723. Заявлена дальність стрільби – до 500 км.
Нагадаємо, що російські окупанти вторглися на об'єкти української ГТС.
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