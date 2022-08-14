Командування окупантів тікає до Мелітополя після підриву мостів у Херсонській області, - Федоров
Керівний склад російської армії передислокуються до Мелітополя після підриву мостів у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
Зазначимо, що раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що керівний склад окупантів тікає з правого берегу Херсонської області.
"Якраз після слів Віталія всі повідомляють про те, що вони (командування - ред.) передислокуються до міста Мелітополя. Тож наші сили опору, партизанський рух, будуть раді їх зустрічати", - сказав Федоров.
Він зазначив, що керівники окупантів передислокується в Мелітополь, адже це найближча точка до Криму, і звідти вони хочуть вести "якесь командування". Наразі мелітопольці намагаються встановити, хто саме з росіян перебрався у місто, щоб передати цю інформацію українським спецслужбам.
Він зазначив, що переміщення командування окупантів на лівий берез Дніпра - це гарний знак.
Як повідомлялося раньше, 12 серпня українські військові вразили четвертий і останній міст у Херсонській області, який росіяни використовували для перекидання техніки на правобережну частину.
Саме після цього Кім повідомив про втечу окупантів на лівий берег Херсонської області.
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