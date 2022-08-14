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Командування окупантів тікає до Мелітополя після підриву мостів у Херсонській області, - Федоров

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Мелітополь, Неділя 14 серпня 2022 16:31
Командування окупантів тікає до Мелітополя після підриву мостів у Херсонській області, - Федоров Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Керівний склад російської армії передислокуються до Мелітополя після підриву мостів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що керівний склад окупантів тікає з правого берегу Херсонської області.

"Якраз після слів Віталія всі повідомляють про те, що вони (командування - ред.) передислокуються до міста Мелітополя. Тож наші сили опору, партизанський рух, будуть раді їх зустрічати", - сказав Федоров.

Він зазначив, що керівники окупантів передислокується в Мелітополь, адже це найближча точка до Криму, і звідти вони хочуть вести "якесь командування". Наразі мелітопольці намагаються встановити, хто саме з росіян перебрався у місто, щоб передати цю інформацію українським спецслужбам.

Він зазначив, що переміщення командування окупантів на лівий берез Дніпра - це гарний знак.

Як повідомлялося раньше, 12 серпня українські військові вразили четвертий і останній міст у Херсонській області, який росіяни використовували для перекидання техніки на правобережну частину.

Саме після цього Кім повідомив про втечу окупантів на лівий берег Херсонської області.

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