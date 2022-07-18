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Окупанти масово обшукують приватне майно жителів Херсона: що шукають

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Херсон, Понеділок 18 липня 2022 14:53
Окупанти масово обшукують приватне майно жителів Херсона: що шукають Фото: у Херсоні окупанти проводять обшуки приватного майна місцевих жителів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні окупанти проводять обшуки приватного майна місцевих жителів. Російські війська масово перевіряють гаражі в пошуках зброї і техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонської ОДА.

"У Херсоні окупанти проводять обшуки приватного майна херсонців. Окупанти масово перевіряють гаражі. Якщо на місці не виявлялося власника, окупанти виламували ворота і проникали в гаражі. Очевидці стверджують, що російські військові шукали зброю і техніку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в місті стало більше блокпостів, на яких окупанти ретельно перевіряють громадян та їх транспортні засоби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України продовжують просуватися на Херсонському напрямку впевненими кроками.

Водночас російські війська через наступальні дії України готуються до вуличних боїв в окупованому Херсоні.

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Херсон Російська Федерація
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