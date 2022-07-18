Оккупанты массово обыскивают частное имущество жителей Херсона: что ищут

В Херсоне оккупанты проводят обыски частного имущества местных жителей. Российские войска массово проверяют гаражи в поисках оружия и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонской ОГА.

"В Херсоне оккупанты проводят обыски частного имущества херсонцев. Оккупанты массово проверяют гаражи. Если на месте не оказывалось владельца, оккупанты выламывали ворота и проникали в гаражи. Очевидцы утверждают, что русские военные искали оружие и технику", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе стало больше блокпостов, на которых оккупанты тщательно проверяют граждан и их транспортные средства.