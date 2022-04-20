Окупанти в Маріуполі готуються провести акцію "Безсмертний полк" 9 травня

Як заявила так звана "заступник мера" Вікторія Калачова, 9 травня вулицями захопленого російськими військами міста пройде "Безсмертний полк".

"Це найголовніший і найпатріотичніший захід, який має пройти цього року в Маріуполі", - заявила пособниця окупантів.

Вікторія Калачова, як і нинішній псевдомер Костянтин Іващенко, також є колишньою депутаткою Маріупольської міської ради від ОПЗЖ. Крім того, є директором школи мистецтв "Зірки Приазов'я".