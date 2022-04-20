Оккупанты в Мариуполе готовятся провести акцию "Бессмертный полк" 9 мая

Как заявила так называемая "заместитель мэра" Виктория Калачева, 9 мая по улицам захваченного российскими войсками города пройдет "Бессмертный полк".

"Это самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году в Мариуполе", - заявила пособница оккупантов.

Виктория Калачева, как и нынешний псевдомэр Константин Иващенко, также является бывшим депутатом Мариупольского городского совета от ОПЗЖ. Кроме того, является директором школы искусств "Звезды Приазовья".