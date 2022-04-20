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Окупанти в Маріуполі готуються провести акцію "Безсмертний полк" 9 травня

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Маріуполь, Середа 20 квітня 2022 17:55
Окупанти в Маріуполі готуються провести акцію "Безсмертний полк" 9 травня Фото: заступник фейкового "мера" Маріуполя Вікторія Калачова (facebook Костянтина Іващенка)
Автор: Сергей Новиков

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня російські окупанти в Маріуполі хочуть провести акцію "Безсмертний полк". І називають його нібито найголовнішим патріотичним заходом у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявила так звана "заступник мера" Вікторія Калачова, 9 травня вулицями захопленого російськими військами міста пройде "Безсмертний полк".

"Це найголовніший і найпатріотичніший захід, який має пройти цього року в Маріуполі", - заявила пособниця окупантів.

Вікторія Калачова, як і нинішній псевдомер Костянтин Іващенко, також є колишньою депутаткою Маріупольської міської ради від ОПЗЖ. Крім того, є директором школи мистецтв "Зірки Приазов'я".

Відзначимо, до недавнього часу придумана в Росії акція до Дня перемоги 9 травня проходила і в українських містах. РБК-Україна писало, наприклад, про ходу "Безсмертного полку" в Києві в 2019 році.

Як правило учасники таких маршів несуть портрети загиблих у Другій світовій війні бійців Червоної армії та співають радянські пісні.

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