Через проблеми з водою в Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини

Фото: Сімферопольське водосховище (radiosvoboda.org)

"Голова" окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов доручив викупити приватні свердловини і колодязі в зневоднених регіонах. Все через ситуацію з водопостачанням на півострові.

Про це повідомляє "Нова газета".

Аксьонов запропонував "чиновникам" підключати прокуратуру у випадку з опором власників в цьому питанні.

"Вода — це стратегічна сировина. Якщо в даному випадку є якісь непорозуміння з власниками, підключайте прокуратуру і приймайте рішення. Водопостачання — спільна справа, і вода — для всіх, це не чиясь власність. Там, де відмовляються — приймайте рішення про примусовий викуп. По-іншому, колеги, не буде. Сьогодні води не вистачає всім", - сказав Аксьонов.

Раніше "влади" Криму заявляли про великому забрудненні найбільшої річки півострова Салгіри.

Нагадаємо, окупований Крим відчуває проблеми з водопостачанням через пересохлі річок і водосховищ. У вересні обмеження подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна постачала воду в Крим, вона повинна про це попросити і визнати себе окупантом.