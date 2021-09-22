Окупанти в Криму пред'явили Джелялову нове звинувачення: тепер йому загрожує до 20 років в'язниці

Окупанти в Криму пред'явили нове звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову. Раніше його підозрювали в "скоєнні диверсії" .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу .

За даними правозахисників, ФСБ звинуватило Джелялова в "скоєнні диверсії у складі організованої групи" (пункт а, частини 2, статті 281 КК РФ). Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.

Крім того, окупанти підозрюють заступника голови Меджлісу в незаконному придбанні, передачі, зберіганні, перевезенні, пересиланні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв у складі групи (частина 4 статті 222.1 КК РФ). За цим звинуваченням активісту загрожує від 10 до 15 років.

За словами адвоката Джелялова, він не визнає свою провину і відмовляється давати свідчення.