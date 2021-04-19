Окупанти заявили, що на півдні Криму не вистачить води на курортний сезон

На південному березі окупованого Криму не вистачає води на прийдешній курортний сезон навіть при найоптимістичнішому сценарії. Вода влітку, скоріш за все, буде постачатися за графіком.

Зазначається, що ялтинський регіон готується в курортний сезон жити за графіком подачі води.

"Ми вже розуміємо, що обмежень в літній період нам не уникнути навіть при найбільш оптимістичному сценарії. Тому будемо спілкуватися з представниками турбізнесу на цю тему, оскільки є велика ймовірність, що сезон буде проходити з насосами і ємностями, - сказала глава окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко.

Голова російської окупаційної адміністрації Алушти Галина Огнєва підтвердила складну ситуацію із водою на південному узбережжі Криму.

"Ситуація з водою в Алуштинському регіоні дійсно дуже складна. Введення графіка подачі води з 25 лютого дозволило нам заощадити ресурс. Але на цей час в Ізобільненському водосховищі немає тих приток, які дозволили б сподіватися на поліпшення ситуації", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Окупаційна адміністрація прийняла рішення про більш жорсткий графік подачі води.

"Шановні алуштинці, з 20 квітня ми переходимо на графік подачі води

ДВА рази на добу з 06:00 до 08:00 і з 19:00 до 22:00", - повідомила Огнєва.