Окупанти в Криму дали "українському шпигуну" 12 років в'язниці

Так званий "Верховний суд Криму" засудив українця Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в нібито шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, кримінальну справу про шпигунство щодо Ширінга було сфабриковано.

"Його засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Звертаю увагу, що проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими "судами" не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Костянтина Ширінга", - зазначила Денісова.

Вона також закликала міжнародне співтовариство застосувати всі можливі інструменти, щоб посилити тиск на Росію і домогтися звільнення українських політв'язнів.