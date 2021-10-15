Окупанти в Криму дали "українському шпигуну" 12 років в'язниці
Так званий "Верховний суд Криму" засудив українця Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в нібито шпигунстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.
За її словами, кримінальну справу про шпигунство щодо Ширінга було сфабриковано.
"Його засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Звертаю увагу, що проведення судових слухань щодо громадян України в закритому режимі без допуску представників ЗМІ практикується так званими "судами" не вперше і є черговим свідченням фальсифікації кримінальної справи проти Костянтина Ширінга", - зазначила Денісова.
Вона також закликала міжнародне співтовариство застосувати всі можливі інструменти, щоб посилити тиск на Росію і домогтися звільнення українських політв'язнів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала перепис населення в окупованому Криму, а українська сторона просить міжнародних партнерів не визнавати її результати.