Від початку вторгнення РФ загинули 30 студентів Луганського університету, - ОВА
Від початку російського вторгнення загинули близько 30 студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Зазначається, що університет вимушено переїхав до Полтави та ще в березні відновив навчальний процес.
Також евакуювалися майже всі викладачі, врятовано комп’ютерну техніку та сервери.
Наразі управління закладом здійснюється з Полтави, але самі викладачі працюють дистанційно.
Після випуску магістрів у січні в виші нараховується 7 623 студентів. Зокрема, з усіма відновлено зв'язок.
"Співробітники вишу, які зараз працюють, отримують 100% зарплати. Але є адміністративно-господарська частина працівників, які фізично не можуть виконувати свої обов’язки. Відповідно до законодавства, вони перебувають в простої і повинні отримувати не менше, ніж 2/3 від окладу. Але цим людям надходить середня зарплата", - написав Гайдай.
Голова ОВА додав, що всі корпуси вишу, крім тих, що розташовані в Старобільську, зруйновані Росією.
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