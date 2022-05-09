ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ закріпилися в селі між Сєвєродонецьком і Рубіжним

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Понеділок 09 травня 2022 16:17
ЗСУ закріпилися в селі між Сєвєродонецьком і Рубіжним Фото: начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України закріпилися в селі між Сєвєродонецьком і Рубіжним. Бійці контролюють дорогу в адміністративний центр Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, в Рубіжному противник щодня несе втрати, і тільки за вчора українські бійці знищили п'ять танків і близько двох десятків окупантів.

"Лінія оборони - без змін. Воєводівка біля Сєвєродонецька - повністю наша, ЗСУ закріпили позиції", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що евакуація з Луганської області відновиться, коли українські військові повністю зачистять Білогорівку, до якої увійшли російські окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Сєвєродонецьк Рубежное
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта