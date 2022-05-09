ЗСУ закріпилися в селі між Сєвєродонецьком і Рубіжним

Збройні сили України закріпилися в селі між Сєвєродонецьком і Рубіжним. Бійці контролюють дорогу в адміністративний центр Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Лінія оборони - без змін. Воєводівка біля Сєвєродонецька - повністю наша, ЗСУ закріпили позиції", - додав Гайдай.

За його словами, в Рубіжному противник щодня несе втрати, і тільки за вчора українські бійці знищили п'ять танків і близько двох десятків окупантів.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що евакуація з Луганської області відновиться, коли українські військові повністю зачистять Білогорівку, до якої увійшли російські окупанти.

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