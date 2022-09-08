Окупанти тримають у підвалах 7 викрадених мешканців Каховської громади (фото)

Російські окупанти за останній місяць викрали та утримують у підвалах 7 цивільних з окупованої громади у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Каховської міської територіальної громади.

На даний час в підвалах окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади: Чистяков Олександр - з 10.08;

Панчук Валерій - з 22.08;

Середин Володимир - з 25.08;

Міхович Андрій - з 25.08;

Панчук Юрій - з 28.08;

Сєров Віталій - з 31.08;

Гончарова Ірина - з 06.09;

Ступін Володимир - з 06.09; "Кожного дня вони вриваються до наших осель, вчиняють мародерства, забирають наших батьків, чоловіків, синів, навіть жінок. Катують, тримають тижнями у підвалі, принижують. Не всі виходять звідти живими. Не мовчіть!", - йдеться у дописі.