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Окупанти виключають відкриття КПВВ на Донбасі найближчим часом

Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада в окремих районах Донецької області (ОРДО) поки не бачить термінів, коли можна було б відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Це станеться, коли "зміниться докорінно" ситуація з COVID в Україні.

Про це заявив ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін, передають сепаратистські ЗМІ.

За його словами, цифри захворюваності в Україні і нібито відсутність вакцин можуть призвести до "вкрай критичної" ситуації на окупованих територіях.

"...ми розуміємо, що ситуація, що склалася, викликає масу незручностей... І поки ситуація в Україні докорінно не зміниться, а термінів тут, на жаль, ми навіть не бачимо, з урахуванням того, що там відбувається, говорити про зміну ситуації на наших КПВВ, передчасно", - зазначив Пушилін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на підконтрольну Україні територію без обов'язкової самоізоляції пропускатимуть жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Але проблема в тому, що жителі окупованих районів не можуть вільно виїхати з ОРДЛО.

Раніше стало відомо, що окупанти на Донбасі на літо скасували комендантську годину по вихідних.

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