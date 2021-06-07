Окупанти виключають відкриття КПВВ на Донбасі найближчим часом

Окупаційна влада в окремих районах Донецької області (ОРДО) поки не бачить термінів, коли можна було б відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі . Це станеться, коли "зміниться докорінно" ситуація з COVID в Україні.

За його словами, цифри захворюваності в Україні і нібито відсутність вакцин можуть призвести до "вкрай критичної" ситуації на окупованих територіях.

"...ми розуміємо, що ситуація, що склалася, викликає масу незручностей... І поки ситуація в Україні докорінно не зміниться, а термінів тут, на жаль, ми навіть не бачимо, з урахуванням того, що там відбувається, говорити про зміну ситуації на наших КПВВ, передчасно", - зазначив Пушилін.