СБУ опублікувала нову розмову окупантів: вони назвали причину свого "відведення військ"

Російські окупанти розкрили причину свого "відведення військ". Зокрема, вони бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ і звільняти населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Один з окупантів у телефонній розмові зі своєю дружиною розповів, що вони відійшли, тому що боялись контрнаступу ЗСУ.

"Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб*ваемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра", - розповідає загарбник.

Також дружина розгублено запитала, а як же всі російські новини про переможну ходу "асвабадітєлєй".

"Все п*здобольство. Потому что зачем тебе говорить правду, если ты переживать будешь", - відповів він.

В СБУ додали, що з з огляду на те, що дружин окупантів більше цікавить розмір компенсації, яку вони отримають у випадку поранення чи загибелі чоловіків, такий розвиток подій їм тільки на руку.