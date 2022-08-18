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Окупанти хочуть влаштувати онлайн-трансляцію з ЗАЕС

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Запоріжжя, Четвер 18 серпня 2022 17:14
Окупанти хочуть влаштувати онлайн-трансляцію з ЗАЕС Фото: купанти хочуть влаштувати онлайн-трансляцію з ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 19 серпня, окупанти хочуть провести онлайн-трансляцію із Запорізької АЕС. Провести її збираються за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"В адміністрації Запорізької області обіцяють, що завтра безпілотники транслюватимуть онлайн ситуацію на Запорізькій АЕС, де - за даними Міноборони Росії - українські війська готують провокацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Центрі протидії дезінформації у четвер, 18 серпня, заявили, що РФ дійсно хоче звинуватити Україну в підготовці ядерного терору на ЗАЕС.

Ядерний шантаж Росії є тиском із вимогою переговорів на своїх умовах із тимчасовим припиненням вогню. Це маніпуляція з метою проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованій території, – пояснили у ЦПД.

Нагадаємо, що сьогодні у Міноборони Росії анонсували "теракт" на Запорізькій АЕС, який нібито може статися завтра, 19 липня, а потім країна-агресор і взагалі пригрозила повною зупинкою станції.

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