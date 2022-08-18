ua ru
Чт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты хотят устроить онлайн-трансляцию с ЗАЭС

Новина українською →
Запорожье, Четверг 18 августа 2022 17:14
Оккупанты хотят устроить онлайн-трансляцию с ЗАЭС Фото: оккупанты хотят устроить онлайн-трансляцию с ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 19 августа, оккупанты хотят провести онлайн-трансляцию с Запорожской АЭС. Провести ее собираются с помощью беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"В администрации Запорожской области обещают, что завтра беспилотники будут транслировать онлайн ситуацию на Запорожской АЭС, где - по данным Минобороны России - украинские войска готовят провокацию", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Центре противодействия дезинформации в четверг, 18 августа, заявили, что РФ действительно хочет обвинить Украину в подготовке ядерного террора на ЗАЭС.

Ядерный шантаж России является давлением с требованием переговоров на своих условиях с временным прекращением огня. Это манипуляция с целью проведения псевдореферендумов на временно оккупированной территории, - объяснили в ЦПД.

Напомним, что сегодня в Минобороны России анонсировали "теракт" на Запорожской АЭС, который якобы может произойти завтра, 19 июля, а затем страна-агрессор и вообще пригрозила полной остановкой станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем: первые подробности
Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем: первые подробности
DAILY
Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом