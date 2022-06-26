Окупанти хочуть зробити з Маріуполя полігон для військових потреб, - мерія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"За використання залізниці це значно скоротить логістику для окупантів до лінії фронту. Також окупаційна адміністрація міста та порту отримали завдання в першу декаду липня забезпечити повноцінне відновлення порту. Загальна логістика з Маріуполя металобрухт, зерно та вугілля. В Маріуполь паливо, військова техніка та БК в першу чергу. Задля забезпечення режиму охорони окупанти заселили всю першу лінію приватних будинків в районі пляжу Песчаний, що примикає до порту, виключно військовими", - розповів він.

За словами Андрющенка, відновлення будівель в місті не буде.

"Дома біля ринку для робітників військово-транспортної бази, гуртожиток в районі АС-2 для безхатьків. Загалом на 5 тисяч місць. По всіх інших відповідь, що до зими “дорога в Росію відкрита", - додає він.