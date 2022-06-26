Оккупанты хотят сделать из Мариуполя полигон для военных нужд, - мэрия

В порту Мариуполя оккупанты хотят разместить основное хранилище топлива для военных нужд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"За использование железной дороги это значительно сократит логистику для оккупантов к линии фронта. Также оккупационная администрация города и порта получили задачу в первую декаду июля обеспечить полноценное восстановление порта. Общая логистика из Мариуполя металлолом, зерно и уголь. В Мариуполе топливо, военная техника и БК в первую очередь. Для обеспечения режима охраны кафиры заселили всю первую линию частных домов в районе примыкающего к порту пляжа Песчаный исключительно военными", - рассказал он.
По словам Андрющенко, восстановления построек в городе не будет.
"Дома у рынка для рабочих военно-транспортной базы, общежитие в районе АС-2 для бездомных. Всего на 5 тысяч мест. По всем остальным ответ, что к зиме "дорога в Россию открыта", - добавляет он.
Как сообщалось, Мариуполь, который находится под контролем российских боевиков, зимой может остаться без отопления. Оккупанты заявили, что оборудуют на улице палатки для обогрева.
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