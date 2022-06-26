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Оккупанты хотят сделать из Мариуполя полигон для военных нужд, - мэрия

Фото: Мариуполь (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В порту Мариуполя оккупанты хотят разместить основное хранилище топлива для военных нужд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"За использование железной дороги это значительно сократит логистику для оккупантов к линии фронта. Также оккупационная администрация города и порта получили задачу в первую декаду июля обеспечить полноценное восстановление порта. Общая логистика из Мариуполя металлолом, зерно и уголь. В Мариуполе топливо, военная техника и БК в первую очередь. Для обеспечения режима охраны кафиры заселили всю первую линию частных домов в районе примыкающего к порту пляжа Песчаный исключительно военными", - рассказал он.

По словам Андрющенко, восстановления построек в городе не будет.

"Дома у рынка для рабочих военно-транспортной базы, общежитие в районе АС-2 для бездомных. Всего на 5 тысяч мест. По всем остальным ответ, что к зиме "дорога в Россию открыта", - добавляет он.

Как сообщалось, Мариуполь, который находится под контролем российских боевиков, зимой может остаться без отопления. Оккупанты заявили, что оборудуют на улице палатки для обогрева.

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Мариуполь