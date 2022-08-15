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Військове керівництво РФ покинуло Херсон через знищення всіх мостових переправ, - облрада

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Херсон, Понеділок 15 серпня 2022 00:20
Військове керівництво РФ покинуло Херсон через знищення всіх мостових переправ, - облрада Фото: військове керівництво РФ покинуло Херсон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Більшість представників військового командування росіян виїхало з Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави облради Юрія Соболевського в ефірі національного телемарафону.

На питання про те, чи дійсно українська артилерія знищила всі мостові переправи з Херсона через Дніпро, Соболевський відповів ствердно.

"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні у росіян не існує жодного логістичного маршруту - безпечного і такого, який задовольняв би їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, розташованого біля Херсона", - заявив Соболевський.

Це і стало основною причиною того, що російське військове командування дійсно залишило Херсон, зазначив він.

Як повідомлялося раніше, 12 серпня українські військові вразили четвертий і останній міст у Херсонській області, який росіяни використовували для перекидання техніки на правобережну частину.

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