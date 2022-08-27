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ЗСУ вдарили по двох позиціях РФ під Херсоном: у окупантів багато втрат

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Херсон, Субота 27 серпня 2022 13:45
ЗСУ вдарили по двох позиціях РФ під Херсоном: у окупантів багато втрат Фото: ЗСУ вдарили по двох позиціях РФ під Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові вдарили по двох контрольно-спостережним пунктам росіян в Херсонській області, знищивши техніку та живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи поцілили по контрольно-спостережних пунктах батальйонних тактичних груп 83 та 11 десантно-штурмового полку в Нововознесенському та Дудчанах (Херсонська область, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано ліквідацію 11 рашистів, переносного зенітно-ракетного комплексу та кількох одиниць броньованої техніки.

Як повідомлялося, ЗСУ за добу ліквідували ще 250 окупантів і знищили п'ять артсистем ворога. Загалом Росія втратила з початку повномасштабної війни вже 46 500 своїх військових убитими.

Також РБК-Україна публікувало карту бойових дій в Україні на 27 серпня.

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